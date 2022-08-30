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В Украине ожидают, что 8 млрд евро макрофина ЕС будут предоставлены в течение следующих месяцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 8 млрд евро макрофина ЕС будут предоставлены Украине в течение следующих месяцев. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает УНН.

В Украине ожидают, что 8 млрд евро макрофина ЕС будут предоставлены в течение следующих месяцев

Шмыгаль напомнил, что в начале сентября правительственная команда совершит визит в Брюссель для проведения очередного Совета Ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, параллельно с визитом в Брюссель также планируется визит в Германию, где будет обсуждаться макрофинансовая помощь и увеличение поставок оружия.

Цитата

«В преддверии этого визита имеем хорошие сигналы от Федерального канцлера Олафа Шольца о готовности Германии построить противовоздушную оборону и артиллерию для Вооруженных Сил Украины. Сейчас Германия среди топ-5 стран и институций по объемам финансовой поддержки Украины», — заметил Премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, Украина также ожидает, что немецкое руководство продолжит занимать лидерские позиции для скорейшего предоставления Украине очередного транша макрофина от ЕС в размере 9 млрд евро.

«Сейчас Украина уже получила 1 млрд евро, и ожидается, что 8 млрд евро будут предоставлены в течение следующих месяцев», - сказал Шмыгаль.

В целом, по словам Главы Правительства, международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 млрд долларов: «Мы благодарны каждому за эту помощь, которая позволяет обеспечивать экономическую устойчивость нашего государства. В то же время, такая устойчивость экономики — это основа для победы в войне и освобождении наших территорий от оккупантов».

Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия будет способствовать быстрому получению Украиной последующих 8 млрд евро макрофина от ЕС.

Украина уже получила первый транш нового пакета макрофинансовой помощи ЕС – объемом 1 млрд евро, двумя частями в 500 миллионов 1 и 2 августа.

В Офисе Президента отмечали, что, в частности, Германия блокирует рассмотрение вопроса об остальной помощи.

5 августа в Еврокомиссии указали, что продолжаются "технические работы" для предоставления Украине остального нового пакета макрофинансовой помощи.

После этого появилась информация, что новый проект предложения Еврокомиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и ссуд. И что новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, у которого и так есть большие долги, и указал на свой собственный грант в 1 миллиард евро. 

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