В Україні очікують, що 8 млрд євро макрофіну ЄС будуть надані протягом наступних місяців — Шмигаль

Шмигаль нагадав, що га початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціації Україна-ЄС.

За його словами, паралельно з візитом до Брюсселя, також планується візит в Німеччину, де буде обговорюватися макрофінансова допомога та збільшення поставок зброї.

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«Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України. Зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Шмигаль, Україна також очікує, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро.

«Наразі Україна вже отримала 1 млрд євро, й очікується, що 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців», - сказав Шмигаль.

Загалом, за словами Глави Уряду, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів: «Ми вдячні кожному за цю допомогу, яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки — це основа для перемоги у війні та звільненні наших територій від окупантів».

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофіну від ЄС.

Україна вже отримала перший транш нового пакету макрофінансової допомоги ЄС - обсягом 1 млрд євро, двома частинами в 500 мільйонів 1 та 2 серпня.

В Офісі Президента зазначали, що, зокрема, Німеччина блокує розгляд питання про решту допомоги.

5 серпня у Єврокомісії вказали, що тривають "технічні роботи" для надання Україні решти з нового пакету макрофінансової допомоги.

Після цього з'явилася інформація, що новий проект пропозиції Єврокомісії передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик. І що новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний грант у 1 мільярд євро.