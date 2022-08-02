Україна вже отримала 1 млрд євро макрофіну від ЄС - Шмигаль

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"Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 млн євро прийшли сьогодні", - сказав Шмигаль, якого цитують у Кабміні.

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Зі слів очільника уряду, кошти будуть направлені на фінансування першочергових бюджетних потреб. "Це перший мільярд із 9, які Європейський Союз пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі. Дякуємо за цю підтримку і розраховуємо на подальші невідкладні рішення від Європейської комісії щодо виділення коштів, які життєво нам необхідні", - зазначив він.

"Загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 млрд грн. З них близько 90 млрд — це надходження від податків і мит. Ще 80 млрд грн — це гранти від союзників України. Тому критично важливим завданням уряду та всієї країни є посилення власної економічної стійкості", - повідомив Прем'єр.

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Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету.