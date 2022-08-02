Украина уже получила 1 млрд евро макрофина от ЕС - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украина уже получила первый транш нового пакета макрофинансовой помощи ЕС – в размере 1 млрд евро, вторая его часть в 500 миллионов поступила сегодня. Об этом заявил во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро был зачислен на счет Национального банка вчера. Еще 500 млн евро пришли сегодня", - сказал Шмыгаль, которого цитируют в Кабмине.
Детали
По словам главы правительства, средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных нужд. "Это первый миллиард из 9, которые Европейский Союз пообещал предоставить в рамках новой программы макрофинансовой помощи нашему государству. Спасибо за эту поддержку и рассчитываем на дальнейшие безотлагательные решения от Европейской комиссии по выделению средств, которые жизненно нам необходимы", - отметил он.
"В общей сложности в июле в госбюджет поступило почти 170 млрд грн. Из них около 90 млрд — это поступления от налогов и пошлин. Еще 80 млрд грн — это гранты от союзников Украины. Поэтому критически важной задачей правительства и всей страны является усиление собственной экономической устойчивости", – сообщил Премьер.
Дополнение
Налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет.