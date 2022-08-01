Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету. Причина в детінізації та подоланні схем

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 50330 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 96403 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 149146 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 148822 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 156405 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 139059 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111713 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106020 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 289631 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153470 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 98836 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 68175 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 145225 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 58612 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 43377 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 145248 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 289609 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 553960 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 499234 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 701061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 23119 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 68175 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 98836 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138098 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151969 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету. Причина в детінізації та подоланні схем

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету. Причина в детінізації та подоланні схем

Київ • УНН

 • 139321 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Перевиконання збору ПДВ рік до року у січні-липні становить 25,2 відсотки. І це при падінні економіки за оцінками НБУ на 28%. Як пояснює глава фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, секрет успішного наповнення бюджету податками у подолані схем та корупції, інформує УНН.

Деталі

Нардеп навів у своєму Телеграм-каналі цифри з показниками бюджетних надходжень.

За січень-липень 2022 року:

• До загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% або (+13,8 млрд грн).

• Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено +83,4 млрд грн (+25,2 відсотка).

За липень 2022 року:

• До загального фонду державного бюджету надійшло 64,0 млрд грн, виконання індикативу 144,7%, додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.

• Понад минулорічний факт липня 2021 року сплачено +24,5 млрд грн (+61,9 відсотка).

ПДВ з вироблених товарів (сальдо):

• січень-липень

індикативні показники виконано на 133,5 % (+33,0 млрд грн).

• Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн).

Липень:

індикативні показники виконано на 225,1 відсоток (+19,2 млрд грн). Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза (+21,1 млрд грн) більше ніж за липень 2021 року (13,5 млрд грн).

• Акцизний податок (вироблений + ввезений) – виконання індикативу у повному обсязі. Фактичні надходження податку становлять 7,9 млрд грн.

• лікеро-горілчана продукція – виконання індикативу на 169% (+326 млн грн), до минулого року +24,7% (+158 млн грн).

• виноробна продукція - виконання індикативу на 260% (+ 149 млн грн), до минулого року + 89% (+114 млн).

Як ми бачимо, за усіма показниками простежується зростання. Таку ефективність роботи податкової нардеп пояснює дуже просто – припинення схем та детінізація доходів.

"Є одна цифра, яка потребує підвищеної уваги на тлі відомостей про падіння економіки. НБУ оцінює падіння економіки у першому півріччі на рівні 28%.

Звідки ж за реального падіння економіки (з врахуванням інфляції) взялося перевиконання рік до року збору ПДВ (без врахування відшкодування) та звідки плюс 25,2% надходжень за сім місяців рік до року по загальному фонду?

Причина одна, та ж сама, що провокує виття з боліт деяких чиновників, позбутих солодкого шматка - припинення схем та детінізація. Та сама, про яку говорив Президент, ставив задачу, яка виконується. Детінізація, яка ніколи нікому в цій країні не була вигідна. Детінізація, з якої, насправді, не на словах, а на ділі починається Європа в Україні", – пояснив нардеп.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71