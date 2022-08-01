Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету. Причина в детінізації та подоланні схем

Деталі

Нардеп навів у своєму Телеграм-каналі цифри з показниками бюджетних надходжень.

За січень-липень 2022 року:

• До загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% або (+13,8 млрд грн).

• Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено +83,4 млрд грн (+25,2 відсотка).

За липень 2022 року:

• До загального фонду державного бюджету надійшло 64,0 млрд грн, виконання індикативу 144,7%, додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.

• Понад минулорічний факт липня 2021 року сплачено +24,5 млрд грн (+61,9 відсотка).

ПДВ з вироблених товарів (сальдо):

• січень-липень

індикативні показники виконано на 133,5 % (+33,0 млрд грн).

• Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн).

Липень:

індикативні показники виконано на 225,1 відсоток (+19,2 млрд грн). Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза (+21,1 млрд грн) більше ніж за липень 2021 року (13,5 млрд грн).

• Акцизний податок (вироблений + ввезений) – виконання індикативу у повному обсязі. Фактичні надходження податку становлять 7,9 млрд грн.

• лікеро-горілчана продукція – виконання індикативу на 169% (+326 млн грн), до минулого року +24,7% (+158 млн грн).

• виноробна продукція - виконання індикативу на 260% (+ 149 млн грн), до минулого року + 89% (+114 млн).

Як ми бачимо, за усіма показниками простежується зростання. Таку ефективність роботи податкової нардеп пояснює дуже просто – припинення схем та детінізація доходів.

"Є одна цифра, яка потребує підвищеної уваги на тлі відомостей про падіння економіки. НБУ оцінює падіння економіки у першому півріччі на рівні 28%.

Звідки ж за реального падіння економіки (з врахуванням інфляції) взялося перевиконання рік до року збору ПДВ (без врахування відшкодування) та звідки плюс 25,2% надходжень за сім місяців рік до року по загальному фонду?

Причина одна, та ж сама, що провокує виття з боліт деяких чиновників, позбутих солодкого шматка - припинення схем та детінізація. Та сама, про яку говорив Президент, ставив задачу, яка виконується. Детінізація, яка ніколи нікому в цій країні не була вигідна. Детінізація, з якої, насправді, не на словах, а на ділі починається Європа в Україні", – пояснив нардеп.