Налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет. Причина в детенизации и преодолении схем

Детали

Нардеп привел в своем Телеграм-канале цифры с показателями бюджетных поступлений.

За январь-июль 2022 года:

• В общий фонд государственного бюджета поступило 413,9 млрд грн, индикативные показатели выполнены на 103,5% или (+13,8 млрд грн).

• Более прошлогоднего факта января-июля 2021 года уплачено +83,4 млрд грн (+25,2 процента).

За июль 2022 года:

• В общий фонд государственного бюджета поступило 64,0 млрд грн, выполнение индикатива 144,7%, дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд грн.

• Более прошлогоднего факта июля 2021 года уплачено +24,5 млрд грн (+61,9 процента).

НДС с произведенных товаров (сальдо):

• январь-июль

индикативные показатели выполнены на 133,5% (+33 млрд грн).

• Фактические поступления налога составляют 131,6 млрд грн, что в 1,5 раза (+45,7 млрд грн) больше, чем за январь-июль 2021 года (85,9 млрд грн).

Июль:

индикативные показатели выполнены на 225,1 процент (+19,2 млрд грн). Фактические поступления налога составляют 34,6 млрд грн, что в 2,6 раза (+21,1 млрд грн) больше, чем за июль 2021 года (13,5 млрд грн).

• Акцизный налог (произведенный + ввезенный) – исполнение индикатива в полном объеме. Фактические поступления налога составляют 7,9 млрд грн.

• ликероводочная продукция – выполнение индикатива на 169% (+326 млн грн), к прошлому году +24,7% (+158 млн грн).

• винодельческая продукция – выполнение индикатива на 260% (+149 млн грн), к прошлому году + 89% (+114 млн).

Как мы видим, по всем показателям наблюдается рост. Такую эффективность работы налоговой нардеп объясняет очень просто – прекращение схем и детенизация доходов.

"Есть одна цифра, которая требует повышенного внимания на фоне сведений о падении экономики. НБУ оценивает падение экономики в первом полугодии на уровне 28%.

Откуда же при реальном падении экономики (с учетом инфляции) взялось перевыполнение год к году сбора НДС (без учета возмещения) и откуда плюс 25,2% поступлений за семь месяцев год к году по общему фонду?

Причина одна, та же, что провоцирует вой из болот некоторых чиновников, лишённых сладкого куска – прекращение схем и детенизация. Та самая, о которой говорил Президент, ставил задачу, которая выполняется. Детенизация, которая никогда никому в этой стране не была выгодна. Детенизация, с которой на самом деле не на словах, а на деле начинается Европа в Украине", – объяснил нардеп.