У ЄС тривають "технічні роботи" для надання Україні решти макрофіну у 8 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Європейському Союзі тривають "технічні роботи" для надання Україні решти з нового пакету макрофінансової допомоги, а саме - 8 млрд євро, заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста під час брифінгу у п'ятницю у Брюсселі, пише УНН.
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"Ми справді збираємося якомога швидше просунутися з питання щодо тієї суми, що залишилася... Технічні роботи тривають. Ми ведемо консультації з державами-членами щодо наступної частини цього пакету. Ми надаємо цьому найбільший пріоритет", - сказала Подеста.
Деталі
З її слів, у межах технічних переговорів щодо ресурсу для допомоги "розглядаємо альтернативні рішення, включаючи можливість покладатися на гарантії, надані державами-членами".
"Щоб мати можливість надати 8 мільярдів, нам потрібно знайти достатні гарантії за межами бюджету ЄС", - пояснив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
Щодо часу надання траншу, зокрема, чи може бути це до вересня, Подеста сказала, що не може коментувати терміни.
Доповнення
Україна вже отримала перший транш нового пакету макрофінансової допомоги ЄС - обсягом 1 млрд євро, двома частинами в 500 мільйонів 1 та 2 серпня. Тоді у ЄС зазначили, що центральну роль у цій допомозі відіграє бюджет ЄС, підтримуючи надання цього фінансування на 70% його вартості та покриваючи процентні витрати за цією позикою.
В Офісі Президента зазначали, що, зокрема, Німеччина блокує розгляд питання про решту допомоги.