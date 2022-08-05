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В ЕС продолжаются "технические работы" для предоставления Украине оставшейся части макрофина в 8 млрд евро

В ЕС продолжаются "технические работы" для предоставления Украине оставшейся части макрофина в 8 млрд евро

Киев • УНН

 • 141470 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Европейском Союзе продолжаются "технические работы" для предоставления Украине оставшейся части нового пакета макрофинансовой помощи, а именно - 8 млрд евро, заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста во время брифинга в пятницу в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Мы действительно собираемся как можно быстрее продвинуться по вопросу об оставшейся сумме... Технические работы продолжаются. Мы ведем консультации с государствами-членами относительно следующей части этого пакета. Мы предоставляем этому наибольший приоритет", - сказала Подеста.

Детали

По ее словам, в рамках технических переговоров относительно ресурса для помощи "рассматриваем альтернативные решения, включая возможность полагаться на гарантии, предоставленные государствами-членами".

"Чтобы иметь возможность предоставить 8 миллиардов, нам нужно найти достаточные гарантии за пределами бюджета ЕС", – пояснил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Относительно времени предоставления транша, в частности, может ли быть это до сентября, Подеста сказала, что не может комментировать сроки.

Дополнение

Украина уже получила первый транш нового пакета макрофинансовой помощи ЕС – в размере 1 млрд евро, двумя частями в 500 миллионов 1 и 2 августа. Тогда в ЕС отметили, что центральную роль в этой помощи играет бюджет ЕС, поддерживая предоставление этого финансирования на 70% его стоимости и покрывая процентные расходы по этому займу.

В Офисе Президента отмечали, что, в частности, Германия блокирует рассмотрение вопроса об остальной помощи.

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