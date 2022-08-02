Німеччина блокує розгляд питання щодо фінансової допомоги Україні – ОП

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"Україна отримала 1 млрд євро з тих 9 млрд євро макрофінансової допомоги, яку було прийнято рішенням усіх лідерів держав-членів ЄС. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення. Очікуємо на отримання ще 8 млрд євро. На жаль, певні держави, зокрема Німеччина, блокують розгляд цього питання і президент України веде переговори зі своїми партнерами", – повідомив Жовква.

Нагадаємо

12 липня Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро. Допомога буде спрямована на задоволення невідкладних та найбільш нагальних потреб України у фінансуванні, а також на те, щоб українська держава могла продовжувати виконувати свої найважливіші функції.