Германия блокирует рассмотрение вопроса по финансовой помощи Украине – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Германия блокирует рассмотрение вопроса о предоставлении финансовой помощи Украине от ЕС. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.
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"Украина получила 1 млрд евро из тех 9 млрд евро макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров государств-членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще 8 млрд евро. К сожалению, определенные государства, в частности Германия, блокируют рассмотрение этого вопроса и президент Украины ведет переговоры со своими партнерами", – сообщил Жовква.
Напомним
12 июля Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро. Помощь будет направлена на удовлетворение неотложных и насущных потребностей Украины в финансировании, а также на то, чтобы украинское государство могло продолжать выполнять свои важнейшие функции.