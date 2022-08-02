Германия блокирует рассмотрение вопроса по финансовой помощи Украине – ОП

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"Украина получила 1 млрд евро из тех 9 млрд евро макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров государств-членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще 8 млрд евро. К сожалению, определенные государства, в частности Германия, блокируют рассмотрение этого вопроса и президент Украины ведет переговоры со своими партнерами", – сообщил Жовква.

Напомним

12 июля Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро. Помощь будет направлена ​​на удовлетворение неотложных и насущных потребностей Украины в финансировании, а также на то, чтобы украинское государство могло продолжать выполнять свои важнейшие функции.