У ЄС остаточно схвалили транш макрофіну в 1 млрд євро для України

Цитата

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу (МФП) обсягом 1 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Разом із наданим макрофіном у 1,2 мільярда євро, виділеним раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає 2,2 мільярда євро, і "очікується, що найближчими місяцями вона ще більше зросте", зазначили у євроінституції.

Ця фінансова допомога, як вказано, доповнює іншу підтримку ЄС Україні у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

Схвалена сьогодні допомога спрямована на задоволення невідкладних та найбільш нагальних потреб України у фінансуванні, а також на те, щоб українська держава могла продовжувати виконувати свої найважливіші функції. Вона має форму довгострокової позики на пільгових умовах. Вона буде доступний протягом одного року і виплачуватиметься єдиним платежем, який може бути поділений на один або кілька траншів.

Виплата траншу та надання допомоги, як повідомляється, відбудуться після того, як з українською владою буде погоджено меморандум про взаєморозуміння. Він включатиме підвищену прозорість та звітність про використання коштів, а також визначить параметри вимог до звітності.

Доповнення

Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС в 1 млрд євро Україна має отримати до кінця липня.