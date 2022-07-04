Україна отримає 1 млрд євро макрофіну від ЄС до кінця липня - ЄК

Деталі

Так, за словами Домбровскіса, загалом підтримка ЄС зараз становить понад 4 мільярди євро від початку вторгнення росії в Україну. Однак, зазначив він, буде потрібно набагато більше міжнародної допомоги.

Він зазначив, що МВФ оцінює розрив платіжного балансу України лише цього року у 39 мільярдів доларів.

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"Зараз ми працюємо над наданням ще однієї нової виключної програми макрофінансової допомоги на суму 9 мільярдів євро. Перша частина надійде до літніх канікул, це 1 мільярд євро після схвалення Європарламенту та країн-членів", - заявив віце-голова ЄК.

Раніше

Наприкінці червня Європейський Союз повинен був остаточно узгодити деталі фінансового пакета для України на суму 9 млрд євро (9,5 млрд доларів).

З такою ідеєю Єврокомісія виступила ще у травні.