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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Німеччина пообіцяла пришвидшення з наданням 8 млрд євро макрофіну ЄС - Шмигаль

Німеччина пообіцяла пришвидшення з наданням 8 млрд євро макрофіну ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 210299 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофіну від ЄС. Про це йшлося під час онлайн-розмови Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, повідомили в уряді, пише УНН.

Цитата

"Федеративна Республіка Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні уряду.

Деталі

Очільник українського уряду подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема за 300 млн кредитної і 1 млрд євро грантової допомоги, а також за підтримку надання ЄС першого траншу виняткової макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро.

"Навесні Європейська комісія ухвалила рішення про надання 9 млрд євро макрофінансової підтримки. 1 млрд євро ми вже отримали й очікуємо наступних 8 млрд євро. Сподіваємося на тверду підтримку цього рішення з боку партнерів, адже такі кошти для нас критично необхідні", - відзначив Прем’єр.

Крістіан Лінднер зі свого боку запевнив, що "Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС та візьме на себе лідерство в цьому процесі".

Прем’єр та федеральний міністр також обговорили питання відновлення інфраструктури й мереж в Україні, а також питання закупівлі газу на осінньо-зимовий період. Крім того, Шмигаль передав вдячність канцлеру ФРН Олафу Шольцу за ініціативу проведення в жовтні конференції країн G7 з питань відновлення України.

Під час розмови був також присутній міністр фінансів України Сергій Марченко.

Доповнення

Україна вже отримала перший транш нового пакету макрофінансової допомоги ЄС - обсягом 1 млрд євро, двома частинами в 500 мільйонів 1 та 2 серпня. 

В Офісі Президента зазначали, що, зокрема, Німеччина блокує розгляд питання про решту допомоги.

5 серпня у Єврокомісії вказали, що тривають "технічні роботи" для надання Україні решти з нового пакету макрофінансової допомоги.

Після цього з'явилася інформація, що новий проект пропозиції Єврокомісії передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик. І що новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний грант у 1 мільярд євро. Така позиція змусила Італію та Францію, які також надали допомогу, також порушити питання.

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