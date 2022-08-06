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ЄС хоче поєднати гранти і позики у решті макрофіну на 8 млрд євро для України - Politico

ЄС хоче поєднати гранти і позики у решті макрофіну на 8 млрд євро для України - Politico

Київ • УНН

 • 192980 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Новий проект пропозиції Європейської комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик, повідомили POLITICO Europe в п’ятницю двоє чиновників ЄС, пише УНН.

Деталі

ЄС планує виділити до 5 мільярдів євро як довгострокові позики, залучені під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їх внеску в бюджет блоку. Виплата відсотків субсидуватиметься з бюджету ЄС. Решта суми, близько 3 мільярдів євро, буде надано як гранти, повідомили чиновники.

Європейській комісії важко забезпечити 70-відсоткову гарантію, необхідну для залучення коштів на ринках. Новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний грант у 1 мільярд євро. Така позиція змусила Італію та Францію, які також надали допомогу, також порушити питання.

Хоча поки що термінів немає, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні, сказав один чиновник.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський критикував ЄС за затримку з наданням цих 8 млрд євро, які є частиною нового пакету макрофінансової допомоги.

Перший транш - в 1 млрд євро - з цього пакету на 9 мільярдів Україна отримала по 500 млн 1 та 2 серпня.

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