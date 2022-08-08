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Германия пообещала ускорение с предоставлением 8 млрд евро макрофина ЕС - Шмыгаль

Германия пообещала ускорение с предоставлением 8 млрд евро макрофина ЕС - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 210297 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Германия будет способствовать быстрому получению Украиной последующих 8 млрд евро макрофина от ЕС. Об этом говорилось во время онлайн-разговора Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, сообщили в правительстве, пишет УНН.

Цитата

"Федеративная Республика Германия поддерживает предоставление Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза", - говорится в сообщении правительства.

Детали

Глава украинского правительства поблагодарил Германию за весомую поддержку Украины, в том числе за 300 млн кредитной и 1 млрд евро грантовой помощи, а также за поддержку предоставления ЕС первого транша исключительной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

"Весной Европейская комиссия приняла решение о предоставлении 9 млрд евро макрофинансовой поддержки. 1 млрд евро мы уже получили и ожидаем следующих 8 млрд евро. Надеемся на жесткую поддержку этого решения со стороны партнеров, ведь такие средства для нас критически необходимы", - отметил Премьер.

Кристиан Линднер со своей стороны заверил, что "Германия будет способствовать быстрому получению Украиной последующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и возьмет на себя лидерство в этом процессе".

Премьер и федеральный министр также обсудили вопросы восстановления инфраструктуры и сетей в Украине, а также вопросы закупки газа на осенне-зимний период. Кроме того, Шмыгаль передал благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за инициативу проведения в октябре конференции стран G7 по восстановлению Украины.

Во время разговора также присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Дополнение

Украина уже получила первый транш нового пакета макрофинансовой помощи ЕС – в размере 1 млрд евро, двумя частями в 500 миллионов 1 и 2 августа. 

В Офисе Президента отмечали, что, в частности, Германия блокирует рассмотрение вопроса об остальной помощи.

5 августа в Еврокомиссии указали, что продолжаются "технические работы" для предоставления Украине остальной части нового пакета макрофинансовой помощи.

После этого появилась информация, что новый проект предложения Еврокомиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и ссуд. И что новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, у которого и так есть большие долги, и указал на свой собственный грант в 1 миллиард евро. Такая позиция заставила Италию и Францию, которые также оказали помощь, также поднять вопрос.

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