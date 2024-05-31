В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

В Украину, по результатам репатриационных мероприятий, вернули тела 212 павших украинских защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших защитников. На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников в частности с Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) - сообщили в штабе в Telegram.

Репатриация тел, как указано, состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - сообщили в штабе.

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД