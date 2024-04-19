Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

По состоянию на середину апреля 37 301 украинец внесен в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ответ полученный на запрос от Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Детали

По состоянию на 18 апреля 2024 года в Реестре содержатся сведения о 37 301 человеке, пропавших без вести при особых обстоятельствах - сообщили в секретариате.

Отмечается, что в отношении 2014 лиц, которые были внесены в Реестр статус пропавшего без вести прекращен.

Дополнение

С 1 мая 2023 года данные о пропавших без вести вносятся в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Реестр будет содержать собранные и централизованные данные о лицах, которых считают пропавшими без вести. В частности будет информация о ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

В октябре прошлого года около 28 тыс. жителей Украины было внесено в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Недавно Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала российского вторжения в Украину в 2014 году россия незаконно удерживает украинских гражданских лиц без доказательств в течение 10 лет и не предоставляет никакой информации о них, нарушая международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию.

По словам Лубинца, россия не отпускает незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, поскольку они могут стать свидетелями ее зверств на оккупированных территориях.

Также Омбудсмен отмечал, что Украина работает над тем, чтобы иметь государство-покровителя для ведения переговоров об освобождении гражданских заключенных, незаконно удерживаемых Россией, что позволило бы дипломатам этой страны иметь физический доступ к задержанным украинцам и обеспечивать их права.