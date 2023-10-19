Скільки українців у реєстрі зниклих безвісти - відповіли у МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Наразі близько 28 тис. жителів України внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ 18 жовтня, пише УНН.
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«Станом на сьогодні у нас близько 28 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин громадян, яких необхідно розшукувати. Є потреба у відборі зразків ДНК, аби порівнювати цю інформацію з тими запитами, які надходять до експертних установ від сімей осіб, зниклих безвісти», - розповів заступник голови МВС Леонід Тимченко.
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При цьому він зауважив, що нині в Україні існує проблема щодо ідентифікації тіл, які залишаються на окупованих територіях, у зоні проведення бойових дій, або які тимчасово захоронені.
Також зазначається, що за міжнародним досвідом на 30 тисяч зниклих безвісти має бути сформована база із 90 тисяч зразків ДНК. Тобто щонайменше три родичі зниклого безвісти мають надати свій генетичний зразок для дослідження.
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