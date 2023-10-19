Сколько украинцев в реестре пропавших без вести - ответили в МВД

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«По состоянию на сегодня у нас около 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. Есть потребность в отборе образцов ДНК, чтобы сравнивать эту информацию с теми запросами, которые поступают в экспертные учреждения от семей лиц, пропавших без вести», - рассказал заместитель главы МВД Леонид Тимченко.

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При этом он отметил, что сейчас в Украине существует проблема идентификации тел, которые остаются на оккупированных территориях, в зоне проведения боевых действий, или которые временно захоронены.

Также отмечается, что по международному опыту на 30 тысяч пропавших без вести должна быть сформирована база из 90 тысяч образцов ДНК. То есть не менее трех родственников пропавшего без вести должны предоставить свой генетический образец для исследования.

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