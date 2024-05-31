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В Україну повернули тіла 212 полеглих українських захисників

В Україну повернули тіла 212 полеглих українських захисників

Київ • УНН

 • 22444 перегляди

212 тіл загиблих українських захисників були повернуті в Україну з різних прифронтових районів і тимчасово окупованих територій.

В Україну, за результатами репатріаційних заходів, повернули тіла 212 полеглих українських захисників, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, пише УНН.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)

- повідомили у штабі у Telegram.

Репатріація тіл, як вказано, відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", - повідомили у штабі.

Наразі 37,3 тис. українців внесені до реєстру зниклих безвісти - МВС19.04.24, 12:28 • 103807 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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