В Украине в ближайшие три дня ожидается жаркая погода с температурой местами до 35°, в основном без осадков, за исключением небольших дождей и гроз в западных областях, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток, 28-30 июня, в Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 13-19°, на побережье морей до 23°, днем 26-33°, в выходные на юге страны и Днепропетровской области местами сильная жара 35°.

Преимущественно без осадков, лишь завтра на Закарпатье и в Карпатах, днем 29 июня в большинстве западных областей местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-19°, днем 28-30°.

Преимущественно сухая погода с 30-градусной жарой и грозы на Закарпатье: прогноз на сегодня