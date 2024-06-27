В Україну йде спекотна погода з температурою місцями до 35° - синоптики
Київ • УНН
У найближчі три дні в Україні очікується спекотна погода з температурою до 35°C, в основному без опадів, за винятком невеликих дощів і гроз в західних областях.
В Україні у найближчі три дні очікується спекотна погода з температурою місцями до 35°, в основному без опадів, за винятком невеликих дощів і гроз в західних областях, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 28-30 червня, в Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-33°, у вихідні на півдні країни та Дніпропетровщині місцями сильна спека 35°.
Переважно без опадів, лише завтра на Закарпатті та в Карпатах, вдень 29 червня у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-19°, вдень 28-30°.
Переважно суха погода з 30-градусною спекою і грози на Закарпатті: прогноз на сьогодні27.06.24, 08:53 • 11566 переглядiв