Переважно суха погода з 30-градусною спекою і грози на Закарпатті: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
На більшості території України сьогодні опадів не очікується, за винятком можливих короткочасних дощів і гроз на Закарпатті і в Карпатах, температура повітря вдень - 25-30°C.
На більшості території України сьогодні опадів не очікується, за винятком можливих короткочасних дощів і гроз на Закарпатті і в Карпатах, температура повітря вдень - 25-30°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 червня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах, вночі також і на крайньому сході країни короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.