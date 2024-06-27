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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60268 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Переважно суха погода з 30-градусною спекою і грози на Закарпатті: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

 • 11566 перегляди

На більшості території України сьогодні опадів не очікується, за винятком можливих короткочасних дощів і гроз на Закарпатті і в Карпатах, температура повітря вдень - 25-30°C.

Переважно суха погода з 30-градусною спекою і грози на Закарпатті: прогноз на сьогодні

На більшості території України сьогодні опадів не очікується, за винятком можливих короткочасних дощів і гроз на Закарпатті і в Карпатах, температура повітря вдень - 25-30°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 27 червня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах, вночі також і на крайньому сході країни короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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