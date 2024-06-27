Киев • УНН
На большинстве территории Украины сегодня осадков не ожидается, за исключением возможных кратковременных дождей и гроз на Закарпатье и в Карпатах, температура воздуха днем - 25-30°C.
На большинстве территории Украины сегодня осадков не ожидается, за исключением возможных кратковременных дождей и гроз на Закарпатье и в Карпатах, температура воздуха днем - 25-30°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 27 июня без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах, ночью также и на крайнем востоке страны кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
На Киевщине
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.