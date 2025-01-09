В Украину идет потепление: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 9 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +15 градусов, теплее всего будет на юге Одесской области и в Крыму.
Сегодня, 9 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами умеренный мокрый снег и дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, днем на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура в южных, восточных областях и на Закарпатье днем 7-12° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15°, на севере и северо-востоке страны 2-7° тепла.
Погода в Киеве и Киевской области
На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура днем 2-7° тепла.
В Киеве днем днем 3-5° тепла.