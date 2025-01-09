До України йде потепління: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 9 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від +2 до +15 градусів, найтепліше буде на півдні Одещини та в Криму.
Сьогодні, 9 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди помірний мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у південних, східних областях та на Закарпатті вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15°, на півночі та північному сході країни 2-7° тепла.
Погода у Києві та Київській області
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.
Вітер переважно південний , 7-12 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла.
У Києві вдень 3-5° тепла.