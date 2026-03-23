В Украине завтра графики отключений будут действовать утром и вечером
Киев • УНН
Завтра ограничения электроэнергии будут действовать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Причиной стали последствия предыдущих российских атак на энергосистему.
Завтра, 24 марта, в большинстве регионов Украины с 06:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), а с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 – графики почасовых отключений
В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
