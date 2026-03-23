Аварийные отключения света введены в ряде регионов Украины
Киев • УНН
Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме возникла сложная ситуация. Укрэнерго отменило действие графиков до полной стабилизации системы.
В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
В компании добавили, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
