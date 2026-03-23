Аварійні відключення світла запровадили у низці регіонів України
Київ • УНН
Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі виникла складна ситуація. Укренерго скасувало дію графіків до повної стабілізації системи.
В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
У компанії додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
