В Україні завтра графіки відключень будуть діяти вранці та увечері

Завтра в більшості областей України будуть діяти графіки погодинних відключень - з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 24 березня, у більшості регіонів України з 06:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), а з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 – графіки погодинних відключень - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак.

Аварійні відключення світла запровадили у низці регіонів України