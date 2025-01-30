В Украине заблокировали более 100 приложений нелегальных казино в 2024 году
Киев • УНН
По обращению Минцифры Apple и Google заблокировали 118 приложений нелегальных казино, из них 92 в AppStore и 26 в Play Market. Дополнительно Госспецсвязь удалила 4460 сайтов онлайн-казино.
В течение 2024 года прекратили деятельность 118 приложений, связанных с незаконным азартным бизнесом.
Среди заблокированных сайтов: 92 приложения AppStore и 26 приложений Play Market.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Минцифры Михаила Федорова.
Детали
Выстроили четкую работу с Apple и Google - все незаконные приложения блокируют.
В ведомстве подчеркивают, что за 2024 год, 118 приложений нелегальных казино заблокировали.
Среди них:
92 приложения AppStore, 26 приложений Play Market.
Кроме того, речь идет о 4 460 сайтах онлайн-казино, которые удалили по распоряжению Госспецсвязи.
Напомним,
В Днепре правоохранители разоблачили нелегальное онлайн-казино, принадлежавшее сыну подсанкционного бизнесмена. Ежемесячный доход заведения составлял более 5 млн долларов, к его работе было привлечено более 120 человек.
Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно29.01.25, 12:08 • 121511 просмотров