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У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом у понад 50 мільйонів доларів

У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом у понад 50 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 35294 перегляди

У Дніпрі правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена. Щомісячний дохід закладу становив понад 5 млн доларів, до його роботи було залучено більше 120 осіб.

У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 млн доларів, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За інформацією слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

Під час обшуків зафіксували факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучили гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Правоохоронці також виявили схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах ‒ ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Його здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

У Дніпрі викрили схему підробки аналізів на ВІЛ для ухилення від мобілізації19.01.25, 10:15 • 31869 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
dniproДніпро

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