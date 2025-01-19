В Днепре разоблачили подпольное онлайн-казино с ежегодным оборотом в более 50 миллионов долларов

В Днепре разоблачили подпольное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 млн долларов, принадлежавшее сыну подсанкционного бизнесмена-беглеца. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По информации следствия, казино предоставляло услуги азартных игр с использованием криптовалют. К его работе было привлечено более 120 человек, которые выполняли функции менеджеров, крупье и администраторов.

Во время обысков зафиксировали факты преступной деятельности в режиме онлайн и изъяли игорное оборудование, электронные носители, мобильные устройства, черновые записи и другие доказательства. Правоохранители также обнаружили схемы вывода средств в теневой оборот с помощью криптовалютных операций.

Предварительно установлено, что доход организаторов достигал более 5 млн долларов США ежемесячно.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об аресте изъятого имущества, определяют полный круг причастных лиц и незаконно полученную прибыль.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Его осуществляют следователи ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции.

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