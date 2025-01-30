В Україні заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино у 2024 році
Київ • УНН
За зверненням Мінцифри Apple та Google заблокували 118 застосунків нелегальних казино, з них 92 в AppStore та 26 у Play Market. Додатково Держспецзв'язок видалив 4460 сайтів онлайн-казино.
Упродовж 2024 року припинили діяльність 118 застосунків, пов'язаних з незаконним азартним бізнесом
Серед заблокованих сайтів: 92 застосунки AppStore та 26 застосунків Play Market.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Деталі
Вибудували чітку роботу з Apple та Google - всі незаконні застосунки блокують.
У відомстві підкреслюють, що за 2024 рік, 118 застосунків нелегальних казино заблокували.
Серед них:
92 застосунки AppStore, 26 застосунків Play Market.
Крім того, йдеться про 4 460 сайтів онлайн-казино, які видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.
Нагадаємо
У Дніпрі правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена. Щомісячний дохід закладу становив понад 5 млн доларів, до його роботи було залучено більше 120 осіб.
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