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В Україні заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино у 2024 році

В Україні заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино у 2024 році

Київ • УНН

 • 24600 перегляди

За зверненням Мінцифри Apple та Google заблокували 118 застосунків нелегальних казино, з них 92 в AppStore та 26 у Play Market. Додатково Держспецзв'язок видалив 4460 сайтів онлайн-казино.

Упродовж 2024 року припинили діяльність 118 застосунків, пов'язаних з незаконним азартним бізнесом

Серед заблокованих сайтів: 92 застосунки AppStore та 26 застосунків Play Market. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Деталі

Вибудували чітку роботу з Apple та Google - всі незаконні застосунки блокують.

- повідомляє Федоров.

У відомстві підкреслюють, що за 2024 рік, 118 застосунків нелегальних казино заблокували.

Серед них: 

92 застосунки AppStore, 26 застосунків Play Market.

Крім того, йдеться про 4 460 сайтів онлайн-казино, які видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Нагадаємо

У Дніпрі правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена. Щомісячний дохід закладу становив понад 5 млн доларів, до його роботи було залучено більше 120 осіб.

Ажіотаж навколо DeepSeek: що варто знати про застосунок та чи він безпечний 29.01.25, 12:08 • 124765 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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