В Україні заблокували понад 100 застосунків нелегальних казино у 2024 році

Упродовж 2024 року припинили діяльність 118 застосунків, пов'язаних з незаконним азартним бізнесом

Серед заблокованих сайтів: 92 застосунки AppStore та 26 застосунків Play Market.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Деталі

Вибудували чітку роботу з Apple та Google - всі незаконні застосунки блокують. - повідомляє Федоров.

У відомстві підкреслюють, що за 2024 рік, 118 застосунків нелегальних казино заблокували.

Серед них:

92 застосунки AppStore, 26 застосунків Play Market.

Крім того, йдеться про 4 460 сайтів онлайн-казино, які видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Нагадаємо

У Дніпрі правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена. Щомісячний дохід закладу становив понад 5 млн доларів, до його роботи було залучено більше 120 осіб.

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