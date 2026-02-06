В Украине за январь разминировано более тысячи гектаров освобожденных территорий
В январе 2026 года подразделения Минобороны Украины разминировали 1189 га территорий, освобожденных от оккупантов. Уничтожено 504 взрывоопасных предмета, восстановлена безопасность сельхозугодий, дорог, линий электропередачи и железной дороги.
За январь 2026 года подразделения Министерства обороны Украины разминировали 1 189 га территорий, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства, информирует УНН.
Отмечается, что, в частности, восстановлена безопасность:
- 416,52 га сельскохозяйственных угодий;
- 0,06 км автомобильных дорог;
- 1,78 км линий электропередачи;
- 34,25 км железной дороги.
В течение месяца специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 504 взрывоопасных предмета. Всего с начала широкомасштабного вторжения обезврежено уже 480 916 таких предметов
Саперы Государственной специальной службы транспорта в течение 2025 года проверили и очистили от взрывоопасных предметов более 45 тысяч гектаров украинских территорий. Было обезврежено 52 499 взрывоопасных предметов, больше всего - на Херсонщине.
