В Украине за январь разминировано более тысячи гектаров освобожденных территорий

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 25068 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 26899 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 24930 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 37922 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 72552 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30504 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29078 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22683 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15453 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14979 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 11411 просмотра
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 10691 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 3842 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 4074 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo23:37 • 4876 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 11463 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 25068 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 72552 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 71222 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 101174 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Индия
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 9570 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 13386 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 22843 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 26487 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 55524 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Холм
The Washington Post

В Украине за январь разминировано более тысячи гектаров освобожденных территорий

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В январе 2026 года подразделения Минобороны Украины разминировали 1189 га территорий, освобожденных от оккупантов. Уничтожено 504 взрывоопасных предмета, восстановлена безопасность сельхозугодий, дорог, линий электропередачи и железной дороги.

В Украине за январь разминировано более тысячи гектаров освобожденных территорий

За январь 2026 года подразделения Министерства обороны Украины разминировали 1 189 га территорий, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что, в частности, восстановлена безопасность:

  • 416,52 га сельскохозяйственных угодий;
    • 0,06 км автомобильных дорог;
      • 1,78 км линий электропередачи;
        • 34,25 км железной дороги.

          В течение месяца специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 504 взрывоопасных предмета. Всего с начала широкомасштабного вторжения обезврежено уже 480 916 таких предметов

          - говорится в сообщении.

          Напомним

          Саперы Государственной специальной службы транспорта в течение 2025 года проверили и очистили от взрывоопасных предметов более 45 тысяч гектаров украинских территорий. Было обезврежено 52 499 взрывоопасных предметов, больше всего - на Херсонщине.

          Более 7,7 тысячи спасенных жизней и 92 тысячи пожаров, разминирование и эвакуация: ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году31.12.25, 20:41 • 4089 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Война в Украине
          Война в Украине