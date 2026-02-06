В Україні за січень розміновано понад тисячу гектарів звільнених територій

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 25342 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 27334 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 25097 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 38136 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 72789 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30564 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29126 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22710 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15476 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14994 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 11584 перегляди
Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-45 лютого, 21:38 • 11052 перегляди
Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджено будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентівVideo5 лютого, 22:32 • 3982 перегляди
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опаленняVideo5 лютого, 23:04 • 4222 перегляди
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo23:37 • 5074 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 11673 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 25343 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 72789 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 71307 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 101257 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Індія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 9712 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 13434 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 22881 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 26522 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 55780 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Hill
The Washington Post

В Україні за січень розміновано понад тисячу гектарів звільнених територій

Київ • УНН

 • 168 перегляди

У січні 2026 року підрозділи Міноборони України розмінували 1189 га територій, звільнених від окупантів. Знищено 504 вибухонебезпечні предмети, відновлено безпеку сільгоспугідь, доріг, ліній електропередачі та залізниці.

В Україні за січень розміновано понад тисячу гектарів звільнених територій

За січень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 1 189 га територій, звільнених від російських окупантів. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, зокрема, відновлено безпеку:

  • 416,52 га сільськогосподарських угідь;
    • 0,06 км автомобільних доріг;
      • 1,78 км ліній електропередачі;
        • 34,25 км залізниці.

          Упродовж місяця фахівці з розмінування виявили та знищили 504 вибухонебезпечних предмети. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення знешкоджено вже 480 916 таких предметів

          - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          Сапери Державної спеціальної служби транспорту протягом 2025 року перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тисяч гектарів українських територій. Було знешкоджено 52 499 вибухонебезпечних предметів, найбільше - на Херсонщині.

          Понад 7,7 тисячі врятованих життів та 92 тисячі пожеж, розмінування та евакуація: ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році31.12.25, 20:41 • 4089 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          Війна в Україні
          Війна в Україні