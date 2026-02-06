В Україні за січень розміновано понад тисячу гектарів звільнених територій
Київ • УНН
У січні 2026 року підрозділи Міноборони України розмінували 1189 га територій, звільнених від окупантів. Знищено 504 вибухонебезпечні предмети, відновлено безпеку сільгоспугідь, доріг, ліній електропередачі та залізниці.
Деталі
Зазначається, що, зокрема, відновлено безпеку:
- 416,52 га сільськогосподарських угідь;
- 0,06 км автомобільних доріг;
- 1,78 км ліній електропередачі;
- 34,25 км залізниці.
Упродовж місяця фахівці з розмінування виявили та знищили 504 вибухонебезпечних предмети. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення знешкоджено вже 480 916 таких предметів
Нагадаємо
Сапери Державної спеціальної служби транспорту протягом 2025 року перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тисяч гектарів українських територій. Було знешкоджено 52 499 вибухонебезпечних предметів, найбільше - на Херсонщині.
