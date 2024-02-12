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В Украине еще на этой неделе похолодает - синоптики

В Украине еще на этой неделе похолодает - синоптики

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 10:19  •  5090 просмотра

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По прогнозам украинских синоптиков, на этой неделе в Украине похолодает: во многих регионах пройдет небольшой дождь со снегом, а температура снизится до 1-7°C.

В Украине похолодает еще на этой неделе, 15 февраля ожидается снижение температуры на 4-7°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 13 февраля, ожидается небольшой, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь, только на юге и юго-востоке страны ночью без осадков; ночью и утром в северных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 8-13°, в западных и северных областях 5-10°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом при температуре 0-5° тепла.

В последующие двое суток, 14-15 февраля, в Украине, кроме запада и востока, небольшой дождь, в четверг в северных и центральных областях с мокрым снегом.

Температура 14 февраля в течение суток 1-7° тепла (в южной и восточной части днем 8-13°).

"15 февраля в Украине ожидается снижение температуры на 4-7°", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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