В Україні ще цього тижня стане холодніше - синоптики

В Україні стане холодніше ще цього тижня, 15 лютого очікується зниження температури на 4-7°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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Згідно з прогнозом синоптиків, завтра, 13 лютого, очікується невеликий, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ, лише на півдні та південному сході країни вночі без опадів; вночі та вранці у північних областях місцями туман; температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°, у західних та північних областях 5-10°.

У Карпатах дощ з мокрим снігом за температури 0-5° тепла.

В наступні дві доби, 14-15 лютого, в Україні, крім заходу та сходу, невеликий дощ, в четвер у північних та центральних областях з мокрим снігом.

Температура 14 лютого протягом доби 1-7° тепла (у південній та східній частині вдень 8-13°).

"15 лютого в Україні очікується зниження температури на 4-7°", - ідеться у повідомленні.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

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