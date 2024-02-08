Тепло, як на початку квітня: у Києві нові температурні рекорди

У Києві зафіксували чергові температурні рекорди - зокрема, була найтепліша доба 7 лютого за всю історію спостережень, температура у цей день відповідала 1 квітню, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 7 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.

Максимальна температура повітря, як вказано, досягла 9,7°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2004 року.

Середньодобова температура повітря, як зазначається, виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2004 року на 0,4°С, а кліматичну норму – на 10,5°С.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", - повідомили кліматологи.

У найспекотнішому січні за всю історію світ досяг позначки потепління на 1,7°C