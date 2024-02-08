Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

В Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды - в частности, были самые теплые сутки 7 февраля за всю историю наблюдений, температура в этот день соответствовала 1 апреля, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 7 февраля в столице были зафиксированы два температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха, как указано, достигла 9,7°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Среднесуточная температура воздуха, как отмечается, оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4°С, а климатическую норму - на 10,5°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля", - сообщили климатологи.

В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C