В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал Дія критически важные предприятия и те, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны, уже забронировали около 160 тыс. работников. Общее количество забронированных составляет 770 тыс. человек. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу Дія. По состоянию на 14 августа через Дію уже забронировали около 160 тыс. сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны. Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить, как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Общее же количество забронированных составляет 770 тысяч человек - сказала Свириденко.

Отмечается, что больше всего работников забронировано через Дію в следующих регионах:

Киевская обл. 55 тыс. человек;

Днепропетровская обл. 16,6 тыс. человек;



Львовская обл. 13,7 тыс. человек;



Харьковская обл. 9,7 тыс. человек;



Одесская обл. 7,7 тыс. человек.



Напомним

Ранее заместитель министра экономики Виталий Кондратов заявлял, что для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн украинцев.