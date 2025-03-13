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В Украине стартовала весенняя посевная в условиях засухи - ВАС

Киев • УНН

 • 30549 просмотра

В Украине началась весенняя посевная, аграрии сеют ранние зерновые. Главными проблемами являются нехватка влаги, заминирование и высокие цены на разминирование.

В Украине стартовала весенняя посевная в условиях засухи - ВАС

В Украине стартовала весенняя посевная - в условиях засухи, сообщили во Всеукраинском аграрном совете в четверг, пишет УНН.

В Украине началась весенняя посевная кампания. Аграрии уже сеют ранние зерновые культуры. В то же время, нехватка влаги может стать серьезной проблемой для будущего урожая

- сообщили в ВАС.

Как отмечается, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, общая посевная площадь останется на уровне прошлого года - около 23 млн га.

В ВАС указывают, что главным фактором, который влияет на темпы посевной, являются погодные условия.

"В Украине теплые дни фактически начались с Нового года, и в некоторых регионах, особенно на юге, еще в январе начались полевые работы и подготовка к посеву. Сейчас в разных областях продолжается посев ячменя, пшеницы, гороха. Позже, в апреле, с повышением температуры начнется сев кукурузы, подсолнечника, других культур. На данный момент главной проблемой является нехватка влаги. Осень 2024 года была сухой, а зима не принесла достаточного количества снега, поэтому весной во многих регионах почвы остаются малоувлажненными", - отметил заместитель председателя ВАС Денис Марчук.

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Посевные площади останутся без значительных изменений, но посевы кукурузы могут увеличиться, отмечают в ВАР.

"В 2024 году уровень цен на кукурузу на мировом рынке впервые позволил производителям не только избежать убытков, но и заработать. Это объясняется высоким спросом на эту зерновую, в частности, со стороны ЕС, который закупает около 50% украинской кукурузы для нужд молочно-товарных комплексов", - пояснил заместитель председателя ВАС.

Кроме нехватки влаги, серьезным препятствием, как указано, остается заминирование и загрязнение полей.

"К сожалению, темпы разминирования не являются высокими, поскольку это очень дорогой процесс. В 2025 году в госбюджете предусмотрен 1 млрд грн на разминирование, а сейчас заключены контракты на очистку 9500 га на юге Украины. Однако этого недостаточно. Многие фермеры вынуждены самостоятельно проводить разминирование, чтобы расширить посевные площади", - добавил Марчук.

Несмотря на все трудности, аграрии продолжают работу и рассчитывают на благоприятные погодные условия и поддержку международных партнеров.

"От наших урожаев зависит, насколько высокими будут цены на продукты питания в мире", - подчеркнул заместитель председателя ВАС.

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Юлия Шрамко

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