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Экспорт зерна в этом сезоне на 14% больше прошлогоднего

Экспорт зерна в этом сезоне на 14% больше прошлогоднего

Киев  •  УНН

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С начала маркетингового года Украина экспортировала 23,904 млн тонн зерновых, что на 14,15% больше чем в прошлом году. Больше всего экспортировано кукурузы и пшеницы - 11,153 и 10,328 млн тонн соответственно.

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 23,9 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 17 января, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 23,904 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 14,15% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в январе экспортировано уже 1,672 млн тонн зерна, что на 32,44% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 10,328 млн тонн;
  • ячменя - 2,008 млн тонн;
  • ржи - 10,8 тыс. тонн;
  • кукурузы - 11,153 млн тонн.

Экспорт муки составил 39,4 тыс. тонн.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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