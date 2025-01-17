Экспорт зерна в этом сезоне на 14% больше прошлогоднего

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 23,9 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 17 января, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 23,904 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 14,15% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в январе экспортировано уже 1,672 млн тонн зерна, что на 32,44% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 10,328 млн тонн;

ячменя - 2,008 млн тонн;

ржи - 10,8 тыс. тонн;

кукурузы - 11,153 млн тонн.

Экспорт муки составил 39,4 тыс. тонн.

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