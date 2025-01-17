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Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній

Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній

Київ • УНН

 • 75482 перегляди

З початку маркетингового року Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових, що на 14,15% більше ніж торік. Найбільше експортовано кукурудзи та пшениці - 11,153 та 10,328 млн тонн відповідно.

З початку цього маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт уже 23,9 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.

Деталі

За наведеними даними, станом на 17 січня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 14,15% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.

При цьому у січні експортовано вже 1,672 млн тонн зерна, що на 32,44% менше, ніж за той же період торік.

Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:

  • пшениці - 10,328 млн тонн;
    • ячменю - 2,008 млн тонн;
      • жита - 10,8 тис. тонн;
        • кукурудзи - 11,153 млн тонн.

          Експорт борошна становив 39,4 тис. тонн.

          Уряд затвердив нові квоти на експорт агропродукції: чого стосується27.12.24, 14:34 • 33370 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаАгроновини
          ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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