Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній
Київ • УНН
З початку маркетингового року Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових, що на 14,15% більше ніж торік. Найбільше експортовано кукурудзи та пшениці - 11,153 та 10,328 млн тонн відповідно.
З початку цього маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт уже 23,9 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 17 січня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 14,15% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.
При цьому у січні експортовано вже 1,672 млн тонн зерна, що на 32,44% менше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 10,328 млн тонн;
- ячменю - 2,008 млн тонн;
- жита - 10,8 тис. тонн;
- кукурудзи - 11,153 млн тонн.
Експорт борошна становив 39,4 тис. тонн.
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