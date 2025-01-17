Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній

З початку цього маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт уже 23,9 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.

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За наведеними даними, станом на 17 січня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 14,15% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.

При цьому у січні експортовано вже 1,672 млн тонн зерна, що на 32,44% менше, ніж за той же період торік.

Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:

пшениці - 10,328 млн тонн;

ячменю - 2,008 млн тонн;

жита - 10,8 тис. тонн;

кукурудзи - 11,153 млн тонн.

Експорт борошна становив 39,4 тис. тонн.

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