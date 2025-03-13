В Україні стартувала весняна посівна в умовах посухи - ВАР

В Україні стартувала весняна посівна - в умовах посухи, повідомили у Всеукраїнській аграрній раді у четвер, пише УНН.

В Україні розпочалася весняна посівна кампанія. Аграрії вже сіють ранні зернові культури. Водночас нестача вологи може стати серйозною проблемою для майбутнього врожаю - повідомили у ВАР.

Як зазначається, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, загальна посівна площа залишиться на рівні минулого року - близько 23 млн га.



У ВР вказують, що головним чинником, який впливає на темпи посівної, є погодні умови.

"В Україні теплі дні фактично розпочалися з Нового року, і в деяких регіонах, особливо на півдні, ще в січні розпочалися польові роботи та підготовка до посіву. Наразі в різних областях триває посів ячменю, пшениці, гороху. Пізніше, у квітні, з підвищенням температури розпочнеться сівба кукурудзи, соняшника, інших культур. На даний момент головним викликом є нестача вологи. Осінь 2024 року була сухою, а зима не принесла достатньої кількості снігу, тому навесні в багатьох регіонах ґрунти залишаються малозволоженими", - зазначив заступник голови ВАР Денис Марчук.

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Посівні площі залишаться без значних змін, але посіви кукурудзи можуть збільшитися, зауважують у ВАР.

"У 2024 році рівень цін на кукурудзу на світовому ринку вперше дозволив виробникам не лише уникнути збитків, а й заробити. Це пояснюється високим попитом на цю зернову, зокрема, з боку ЄС, який закуповує близько 50% української кукурудзи для потреб молочно-товарних комплексів," - пояснив заступник голови ВАР.

Окрім нестачі вологи, серйозною перешкодою, як вказано, залишається замінування та забруднення полів.

"На жаль, темпи розмінування не є високими, оскільки це дуже дорогий процес. У 2025 році в держбюджеті передбачено 1 млрд грн на розмінування, а наразі укладені контракти на очищення 9500 га на півдні України. Проте цього недостатньо. Багато фермерів змушені самостійно проводити розмінування, щоб розширити посівні площі," - додав Марчук.

Попри всі труднощі, аграрії продовжують роботу й розраховують на сприятливі погодні умови та підтримку міжнародних партнерів.

"Від наших урожаїв залежить, наскільки високими будуть ціни на продукти харчування у світі," - підкреслив заступник голови ВАР.

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