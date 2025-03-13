В Україні стартувала весняна посівна в умовах посухи - ВАР
Київ • УНН
В Україні розпочалася весняна посівна, аграрії сіють ранні зернові. Головними проблемами є нестача вологи, замінування та високі ціни на розмінування.
В Україні стартувала весняна посівна - в умовах посухи, повідомили у Всеукраїнській аграрній раді у четвер, пише УНН.
В Україні розпочалася весняна посівна кампанія. Аграрії вже сіють ранні зернові культури. Водночас нестача вологи може стати серйозною проблемою для майбутнього врожаю
Як зазначається, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, загальна посівна площа залишиться на рівні минулого року - близько 23 млн га.
У ВР вказують, що головним чинником, який впливає на темпи посівної, є погодні умови.
"В Україні теплі дні фактично розпочалися з Нового року, і в деяких регіонах, особливо на півдні, ще в січні розпочалися польові роботи та підготовка до посіву. Наразі в різних областях триває посів ячменю, пшениці, гороху. Пізніше, у квітні, з підвищенням температури розпочнеться сівба кукурудзи, соняшника, інших культур. На даний момент головним викликом є нестача вологи. Осінь 2024 року була сухою, а зима не принесла достатньої кількості снігу, тому навесні в багатьох регіонах ґрунти залишаються малозволоженими", - зазначив заступник голови ВАР Денис Марчук.
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Посівні площі залишаться без значних змін, але посіви кукурудзи можуть збільшитися, зауважують у ВАР.
"У 2024 році рівень цін на кукурудзу на світовому ринку вперше дозволив виробникам не лише уникнути збитків, а й заробити. Це пояснюється високим попитом на цю зернову, зокрема, з боку ЄС, який закуповує близько 50% української кукурудзи для потреб молочно-товарних комплексів," - пояснив заступник голови ВАР.
Окрім нестачі вологи, серйозною перешкодою, як вказано, залишається замінування та забруднення полів.
"На жаль, темпи розмінування не є високими, оскільки це дуже дорогий процес. У 2025 році в держбюджеті передбачено 1 млрд грн на розмінування, а наразі укладені контракти на очищення 9500 га на півдні України. Проте цього недостатньо. Багато фермерів змушені самостійно проводити розмінування, щоб розширити посівні площі," - додав Марчук.
Попри всі труднощі, аграрії продовжують роботу й розраховують на сприятливі погодні умови та підтримку міжнародних партнерів.
"Від наших урожаїв залежить, наскільки високими будуть ціни на продукти харчування у світі," - підкреслив заступник голови ВАР.
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