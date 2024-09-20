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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине стали меньше продавать нелегальных сигарет, но потери бюджета от теневого рынка превышают 20 миллиардов гривен - исследование

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 14:53  •  4806 просмотра

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Объем нелегального рынка сигарет в Украине составляет 6,65 млрд грн. Потери госбюджета оцениваются в 23 млрд грн, а 69% нелегальной продукции реализуется в 6 областях.

Объем теневого рынка сигарет в Украине сейчас составляет 6,65 миллиардов гривен. Об этом, как сообщает Kantar Украина, свидетельствуют данные проекта «Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине», пишет УНН.

Отмечается, что в июле 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 14,6% против 19,1% в начале этого года и 18% в апреле.

В Kantar Украина добавляют, что по состоянию на третью волну исследования 2024 года, потери государственного бюджета Украины оцениваются в 23 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 6,65 млрд шт.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 6 областей Украины, где реализуется 69% такой продукции: Днепропетровская - 22%, Одесская - 11%, Харьковская - 11%, Киев и Киевская обл. - 9%, Хмельницкая - 8%, Львовская - 8%.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

«В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе», - отметил Рувин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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