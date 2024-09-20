В Україні стали менше продавати нелегальних цигарок, але втрати бюджету від тіньового ринку перевищують 20 мільярдів гривень – дослідження
Київ • УНН
Обсяг нелегального ринку цигарок в Україні становить 6,65 млрд грн. Втрати держбюджету оцінюються у 23 млрд грн, а 69% нелегальної продукції реалізується у 6 областях.
Обсяг тіньового ринку цигарок в Україні нині становить 6,65 мільярдів гривень. Про це, як повідомляє Kantar Україна, свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", пише УНН.
Зазначається, що у липні 2024 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 14,6% проти 19,1% на початку цього року та 18% у квітні.
В Kantar Україна додають, що станом на третю хвилю дослідження 2024 року, втрати державного бюджету України оцінюються у 23 млрд грн, а обсяг тіньового ринку цигарок в Україні становить 6,65 млрд шт.
Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 69% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 11%, Харківська – 11%, Київ і Київська обл. – 9%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.
"Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні", - зазначив Рувін.