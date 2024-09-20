В Україні стали менше продавати нелегальних цигарок, але втрати бюджету від тіньового ринку перевищують 20 мільярдів гривень – дослідження

ukenru
10:16 • 27175 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 57775 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 123721 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 167519 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 240795 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 160359 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138560 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127740 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 187539 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77280 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 104818 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107136 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

05:48 • 40439 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 77891 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 53800 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107169 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 240830 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 187557 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 219008 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 550220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 7265 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 12824 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 20360 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 32666 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36133 перегляди
Актуальне
В Україні стали менше продавати нелегальних цигарок, але втрати бюджету від тіньового ринку перевищують 20 мільярдів гривень – дослідження

В Україні стали менше продавати нелегальних цигарок, але втрати бюджету від тіньового ринку перевищують 20 мільярдів гривень – дослідження

Київ • УНН

 • 17545 перегляди

Обсяг нелегального ринку цигарок в Україні становить 6,65 млрд грн. Втрати держбюджету оцінюються у 23 млрд грн, а 69% нелегальної продукції реалізується у 6 областях.

Обсяг тіньового ринку цигарок в Україні нині становить 6,65 мільярдів гривень. Про це, як повідомляє Kantar Україна, свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", пише УНН.

Зазначається, що у липні 2024 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 14,6% проти 19,1% на початку цього року та 18% у квітні.

В Kantar Україна додають, що станом на третю хвилю дослідження 2024 року, втрати державного бюджету України оцінюються у 23 млрд грн, а обсяг тіньового ринку цигарок в Україні становить 6,65 млрд шт.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 69% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 11%, Харківська – 11%, Київ і Київська обл. – 9%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

"Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні", - зазначив Рувін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
derzhavna-fiskalna-sluzhba-ukrainyДержавна фіскальна служба України
dniproДніпро
ukrainaУкраїна
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький
lvivЛьвів
odesaОдеса
kyivКиїв
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86