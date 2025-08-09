В Украине солнечно и без осадков: синоптики дали прогноз на 9 августа
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков в Украине 9 августа. Температура днем достигнет 23-33°, ночью 13-21°.
В субботу, 9 августа, в Украине синоптики прогнозируют жаркую погоду. Без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, без осадков, лишь в северной части ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей 16-21°; днем 23-28°, на Закарпатье и в южной части страны 28-33°.
В Киевской области и в столице переменная облачность. Днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.
