8 серпня, 22:42 • 21953 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 30257 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 118146 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 116912 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 69309 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 126932 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 71553 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52194 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37736 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 107043 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
В Україні сонячно та без опадів: синоптики дали прогноз на 9 серпня

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів в Україні 9 серпня. Температура вдень сягне 23-33°, вночі 13-21°.

В Україні сонячно та без опадів: синоптики дали прогноз на 9 серпня

У суботу, 9 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду. Без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Антициклон Ines принесе в Україну переважно суху та сонячну погоду - синоптик08.08.25, 11:49 • 1822 перегляди

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Київська область
Україна
Київ