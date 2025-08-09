В Україні сонячно та без опадів: синоптики дали прогноз на 9 серпня
Київ • УНН
Синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів в Україні 9 серпня. Температура вдень сягне 23-33°, вночі 13-21°.
У суботу, 9 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду. Без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.
Антициклон Ines принесе в Україну переважно суху та сонячну погоду - синоптик08.08.25, 11:49 • 1822 перегляди