В Украине с весны 33 случая укусов змей: где и сколько людей пострадало

Эксклюзив
09:40 • 13309 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19852 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 21251 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18816 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 28171 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47589 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51783 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 106015 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68742 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61703 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 21275 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo7 августа, 01:37 • 25799 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 23975 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto05:55 • 14316 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 12510 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 83393 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 108716 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Джо Байден
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Львовская область
Кировоградская область
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 104516 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 115850 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 108801 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 120992 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 138970 просмотра
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Хранитель
Tesla Cybertruck

В Украине с весны 33 случая укусов змей: где и сколько людей пострадало

Киев • УНН

 1096 просмотра

За четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 33 обращения из-за укусов змей, что на 25 случаев меньше, чем в прошлом году. Среди пострадавших девять детей, все получили помощь.

С весны в Украине зафиксировано 33 обращения из-за укусов змей, что на 25 случаев меньше, чем в прошлом году, среди пострадавших девять детей, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в четверг, пишет УНН.

По данным Центра общественного здоровья, за апрель-июль 2025 года в Украине зарегистрировано 33 обращения за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 25 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших – девять детей.

- сообщили в ЦОЗ.

Жизни и здоровью пострадавшим, как указано, сейчас ничего не угрожает — все получили надлежащую медицинскую помощь.

Укусы змей зафиксированы в следующих областях:

  • Львовская - 24 случая;
    • Житомирская - 7 случаев;
      • Закарпатская - 1 случай;
        • Кировоградская - 1 случай.

          Как обезопасить себя

          Змей можно встретить в болотистой местности, на заросших берегах водоемов, в горах, степях или лесах. Чтобы обезопасить себя, в ЦОЗ советуют:

          • отправляясь на природу, надевайте плотные брюки и заправляйте их в высокие ботинки;
            • прежде чем сесть на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой - это поможет напугать змею и отогнать ее из укрытия;
              • если вы увидели змею - не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти.

                Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные20.06.25, 13:54 • 2508 просмотров

                Юлия Шрамко

                ОбществоЗдоровье
                Львовская область
                Житомирская область
                Кировоградская область
                Закарпатская область
                Украина