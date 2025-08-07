В Украине с весны 33 случая укусов змей: где и сколько людей пострадало
Киев • УНН
За четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 33 обращения из-за укусов змей, что на 25 случаев меньше, чем в прошлом году. Среди пострадавших девять детей, все получили помощь.
С весны в Украине зафиксировано 33 обращения из-за укусов змей, что на 25 случаев меньше, чем в прошлом году, среди пострадавших девять детей, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в четверг, пишет УНН.
По данным Центра общественного здоровья, за апрель-июль 2025 года в Украине зарегистрировано 33 обращения за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 25 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших – девять детей.
Жизни и здоровью пострадавшим, как указано, сейчас ничего не угрожает — все получили надлежащую медицинскую помощь.
Укусы змей зафиксированы в следующих областях:
- Львовская - 24 случая;
- Житомирская - 7 случаев;
- Закарпатская - 1 случай;
- Кировоградская - 1 случай.
Как обезопасить себя
Змей можно встретить в болотистой местности, на заросших берегах водоемов, в горах, степях или лесах. Чтобы обезопасить себя, в ЦОЗ советуют:
- отправляясь на природу, надевайте плотные брюки и заправляйте их в высокие ботинки;
- прежде чем сесть на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой - это поможет напугать змею и отогнать ее из укрытия;
- если вы увидели змею - не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти.
Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные20.06.25, 13:54 • 2508 просмотров